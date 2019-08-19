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Хэмилтон - о проблемах Феттеля: У Себастьяна просто непростое время

Хэмилтон - о проблемах Феттеля: У Себастьяна просто непростое время
16:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Льюис Хэмилтон прокомментировал проблемі пилота команды Феррари Себастьяна Феттеля.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. Феттель ещё не выиграл ни одного Гран-при в текущем сезоне.

«Я не думаю, что с Феттелем что-то случилось. У него и его команды проблемы. Они провели несколько сложных гонок, у Феттеля появился новый молодой напарник, который неплохо выступает. Похоже, что сейчас у Себастьяна просто непростое время.

Но Феттель — четырёхкратный чемпион мира, люди забывчивы. Нужно уважать его. Я рассчитываю, что он ещё вернётся», — цитирует Хэмилтона GPBlog.

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В нынешнем сезоне Феттель занимает четвёртое место в зачёте пилотов, набрав 156 очков. Хэмилтон является лидером зачёта, британец заработал 250 баллов.

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Формула-1, Ferrari, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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