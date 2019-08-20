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Тото Вольф не исключает, что Ферстаппен может перейти в команду Мерседеса

Тото Вольф не исключает, что Ферстаппен может перейти в команду Мерседеса
19:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководитель Мерседеса Тото Вольф прокомментировал возможное присоединение к команде Макса Ферстаппена.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя ситуацию с пилотами команды, не исключил, что в будущем состав конюшни может пополнить гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Отвечая на вопрос, возможен ли переход Ферстаппена после окончания контракта с «Ред Булл» в 2021 году, Вольф не стал отвергать такую вероятность.

«Это слишком далеко. Мы боремся за титул в 2019 году и планируем на 2020 год. После 2020 года всё возможно», — цитирует Вольфа La Gazzetta dello Sport.

Вольф также опроверг возможный переход в «Мерседес» Фернандо Алонсо. Подписание контракта с испанским гонщиком руководитель команды назвал нереальным.

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По окончании текущего сезона контракт истекает у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Пока неизвестно, будет ли «Мерседес» продлевать соглашение с финном.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Тото Вольф, Макс Ферстаппен.
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