Найдите отличия: известного гонщика Формулы-1 сравнили с Гомером Симпсоном (Фото)

Новости спорта:Вряд ли многие всерьёз задумывались, на кого похож или хотя бы может быть похож Валттери Боттас.

Некий финский болельщик, скрывающийся под ником Pelé, внимательно присмотревшись, обнаружил определённое сходство между гонщиком Mercedes Валттери Боттасом и Гомером Симпсоном, персонажем из легендарного мультсериала про семейку, живущую в американской глубинке.

И в доказательство привёл целую серию картинок, это подтверждающих. Чувствуется, что проделана большая работа, поскольку тут требуется и упорство, и глубокое знание предмета – как современной Формулы 1, так и «Симпсонианы». Мы ограничились лишь парой-тройкой примеров, но у Pelé их добрая дюжина. Можете убедиться, заглянув на его страницу в Twitter.

Что думает о финском гонщике Гомер Симпсон, узнать вряд ли возможно, но не надо удивляться, если Валттери начнут задавать вопросы об этом персонаже.