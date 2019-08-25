Найдите отличия: известного гонщика Формулы-1 сравнили с Гомером Симпсоном (Фото)

Некий финский болельщик, скрывающийся под ником Pelé, внимательно присмотревшись, обнаружил определённое сходство между гонщиком Mercedes Валттери Боттасом и Гомером Симпсоном, персонажем из легендарного мультсериала про семейку, живущую в американской глубинке.
И в доказательство привёл целую серию картинок, это подтверждающих. Чувствуется, что проделана большая работа, поскольку тут требуется и упорство, и глубокое знание предмета – как современной Формулы 1, так и «Симпсонианы». Мы ограничились лишь парой-тройкой примеров, но у Pelé их добрая дюжина. Можете убедиться, заглянув на его страницу в Twitter.
Что думает о финском гонщике Гомер Симпсон, узнать вряд ли возможно, но не надо удивляться, если Валттери начнут задавать вопросы об этом персонаже.