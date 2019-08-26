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Пилот Феррари Феттель может сменить команду

Пилот Феррари Феттель может сменить команду
16:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий автогонщик Себастьян Феттель может покинуть Феррари в ближайшем будущем.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Ред Булл», утверждает финское издание Turun Sanomat.

По данным источника, четырёхкратный чемпион Формулы-1 недоволен текущей ситуацией в «Скудерии». Якобы в контракте Феттеля и «Феррари» есть пункт, позволяющий немцу покинуть команду в случае завершения сезона за пределами первой тройки зачёта пилотов.

Если Феттель покинет «Феррари», он может вернуться в «Ред Булл». Источник утверждает, что сам немец считает австрийскую команду в настоящий момент более перспективной, чем «Феррари».

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После окончания первой части сезона Феттель в зачёте пилотов занимает лишь четвёртое место. Он отстаёт от занимающего третью строчку гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 25 баллов.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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