Пилот Феррари Феттель может сменить команду

Новости спорта:Немецкий автогонщик Себастьян Феттель может покинуть Феррари в ближайшем будущем.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Ред Булл», утверждает финское издание Turun Sanomat.

По данным источника, четырёхкратный чемпион Формулы-1 недоволен текущей ситуацией в «Скудерии». Якобы в контракте Феттеля и «Феррари» есть пункт, позволяющий немцу покинуть команду в случае завершения сезона за пределами первой тройки зачёта пилотов.

Если Феттель покинет «Феррари», он может вернуться в «Ред Булл». Источник утверждает, что сам немец считает австрийскую команду в настоящий момент более перспективной, чем «Феррари».

После окончания первой части сезона Феттель в зачёте пилотов занимает лишь четвёртое место. Он отстаёт от занимающего третью строчку гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 25 баллов.