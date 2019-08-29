Боттас продлил контракт с Мерседесом

Новости спорта:Мерседес продлили напарника Льюиса Хэмилтона.

Перед стартом Гран-при Бельгии Мерседес официально подтвердил, что Валттери Боттас будет напарником Льюиса Хэмилтона на сезон 2020 года. Подробности контракта не сообщаются.

"Я хочу стать чемпионом мира, а контракт с Мерседесом – лучший способ осуществить эту цель в 2020 году. Хочу поблагодарить Мерседес за доверие", - комментирует Боттас продление контракта с Мерседесом.

Боттас выступает в Мерседесе с 2017 года. В немецкой команде финн одержал пять побед и еще 25 раз поднимался на подиум.

В текущем сезоне Боттас с двумя победами занимает второе место в чемпионате, отставая от напарника Льюиса Хэмилтона на 62 очка.