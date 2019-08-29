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Боттас продлил контракт с Мерседесом

Боттас продлил контракт с Мерседесом
14:51 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Мерседес продлили напарника Льюиса Хэмилтона.

Перед стартом Гран-при Бельгии Мерседес официально подтвердил, что Валттери Боттас будет напарником Льюиса Хэмилтона на сезон 2020 года. Подробности контракта не сообщаются.

"Я хочу стать чемпионом мира, а контракт с Мерседесом – лучший способ осуществить эту цель в 2020 году. Хочу поблагодарить Мерседес за доверие", - комментирует Боттас продление контракта с Мерседесом.

Боттас выступает в Мерседесе с 2017 года. В немецкой команде финн одержал пять побед и еще 25 раз поднимался на подиум.

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В текущем сезоне Боттас с двумя победами занимает второе место в чемпионате, отставая от напарника Льюиса Хэмилтона на 62 очка.

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Все по теме:

Формула-1, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Валлтери Боттас.
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