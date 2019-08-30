В Формуле 1 судьба гонщика зависит не от его мастерства

Новости спорта:Перед Гран При Бельгии Кевин Магнуссен заявил, что из-за непредсказуемости поведения машины Haas сложно заранее говорить об ожиданиях от уик-энда.

Кроме того, датчанин посетовал, что в современной Формуле 1 судьба гонщика зависит не от его мастерства, а от случайного стечения обстоятельств.

Вопрос: Вас можно поздравить, вы ведь недавно сыграли свадьбу?

Кевин Магнуссен: Да, летний перерыв прошёл отлично – свадьба, медовый месяц и всё такое. Я прекрасно провёл время, но вернуться к работе тоже неплохо, и теперь я уже предвкушаю предстоящую гонку.

Вопрос: Где вы провели медовый месяц?

Кевин Магнуссен: Мы отправились в Грецию.

Вопрос: Какие ожидания связываете с Гран При Бельгии?

Кевин Магнуссен: Полагаю, команда приняла решение продолжать работать с самой последней версией машины и постараться в полной мере использовать её потенциал. С этим были сложности, поскольку у этой версии проявились некоторые слабости, но у неё есть и явные достоинства. Постараемся их развить, чтобы использовать в будущих разработках. Чем делать шаг назад, лучше добиться эффективной работы обновлённой версии машины.

Вопрос: Спа – первая трасса, где применяется столь низкий уровень прижимной силы. Какой опыт, полученный на предыдущих этапах сезона, вам может пригодиться в работе с машиной здесь?

Кевин Магнуссен: В этом году было много неожиданностей, машина работала нестабильно, поэтому сложно сказать. Перед каждой гонкой нам приходится несколько снижать уровень ожиданий, поскольку мы сталкиваемся с непредсказуемыми вещами, такой же настрой у нас и сейчас, перед Гран При Бельгии.

Вопрос: В Венгрии вы показывали результаты на круге, которые могли бы позволить вам без проблем пройти в финал квалификации, но потом ситуация неожиданно изменилась. Вам удалось разобраться в причинах этого? Может быть, повлияло изменение направления ветра?

Кевин Магнуссен: Иногда бывало, что стоит ветру совсем немного измениться, и вся работа идёт насмарку. То же самое происходит, когда чуть-чуть повышается температура. При любых, даже небольших изменениях условий, поведение машины меняется очень сильно, причём предвидеть, что именно произойдёт, невозможно.

Вопрос: Надо полагать, вы довольны своим положением в команде?

Кевин Магнуссен: Да, вполне, но мы все мечтаем об отличных результатах, хотим бороться за победы в гонках, и хотя пока не получается, меня всё устраивает в команде.

Вопрос: Интересно, кто станет вашим напарником?

Кевин Магнуссен: Конечно, мне тоже интересно. Пока решение об этом не принято, но я буду рад любому варианту. Меня устраивает и мой нынешний напарник, но я буду рад работать с любым гонщиком.

Вопрос: Вам действительно всё равно, кто будет вашим напарником?

Кевин Магнуссен: Полагаю, когда ты выступаешь в какой-либо из команд средней группы, важно, чтобы у тебя был сильный и опытный напарник, который высоко котируется. Только так ты можешь проявить себя. Если вы не боретесь за победы в гонках и чемпионатах, ты можешь обратить на себя внимание, только если тебя будут сравнивать с таким напарником. Без этого ориентира сложно показать, на что ты способен. Но мне кажется, что у меня и сейчас такой напарник, я не жалуюсь.

Вопрос: Если машина пока не позволяет рассчитывать на высокие результаты, как вы поддерживаете необходимую мотивацию?

Кевин Магнуссен: Только когда я попал в Формулу 1, я понял, как мало зависит от мастерства гонщика. Понять это можно только здесь. Это плохо, и в будущем ситуация должна измениться. Я чувствую, что способен на большее. Не очень приятно, когда перед гонкой ты точно знаешь, что не сможешь ни победить, ни завоевать поул. И единственное, что тебя мотивирует – это мечта о том, что когда-нибудь и я стану чемпионом. Хотя понятно, что до этого ещё очень далеко.

Всё это непросто, ведь последнюю победу за рулём гоночной машины я одержал шесть лет назад. Никогда не думал, что всё так сложится. Я тоскую по победам, мне не хватает того настроя, который сопровождает борьбу за высокие результаты. И очень рассчитываю на перемены, которые произойдут в Формуле 1 в 2021 году, мне хочется понять, что нас ждёт. Я не собираюсь оставаться в этом чемпионате, если не получу шанс бороться за победы.

Вопрос: Секрет простой: надо оказаться в нужный момент в нужном месте. Вы испытываете ревность, когда кому-то из гонщиков везёт больше, чем вам?

Кевин Магнуссен: Думаю, ревность – неправильное слово. Если кто-то из гонщиков получает такой шанс, я за них радуюсь, ведь все они этого заслуживают. Но надеюсь, что я тоже заслуживаю, поэтому им завидую. Хотя всё зависит от случая. Боттас не ожидал, что получит такой шанс, но это произошло только из-за того, что Росберг в последний момент решил завершить карьеру. Но Валттери доказал, что заслуженно стал гонщиком Mercedes.

Это только подтверждает, что и за пределами первой десятки есть гонщики, способные побеждать. Но получается, что ты не хозяин собственной судьбы. Всё зависит от стечения обстоятельств, а должно зависеть от твоих результатов, от стабильности и таланта.