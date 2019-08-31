Формула-1 пока не готова принимать заявки от новых команд

Новости спорта:Росс Браун назвал условия появление в Формуле-1 новых команд.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что в данный момент серия не готова принимать заявки от новых команд.

"Интерес со стороны новых команд очень большой. Но нам нужно всё сделать правильно, прежде чем искать новые команды. Думаю, десяти команд вполне достаточно в Формуле-1.

Если появится кто-то ещё, они должны что-то привнести в наше шоу. Есть много примеров, когда маленькие команды приходили и уходили, ничего не дав серии.

Новые правила 2021 года окажут существенное влияние на Формулу-1. Новый болид существенно изменит возможность преследования болида соперника.

Когда слышите, как пилоты жалуются на шины, во многом это вызвано потерей производительности аэродинамики при преследовании соперников. В настоящий момент у болидов есть защитный пузырь, который не позволяет двигаться вплотную», — приводит слова Росса Брауна Sky Sports.