Формула-1 представила первые фото машины 2021 года

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.
Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.
Rolling into life
The 2021 #F1 car model was tested in the wind tunnel and discovered some promising findings pic.twitter.com/p3qz8bBAMj
— Formula 1 (@F1) August 22, 2019
Первые тесты проходили ещё в январе. Тогда около 60% болида составляли части от машины 2018 года. Вторые тесты состоялись в марте.
Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.