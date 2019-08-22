Формула-1 представила первые фото машины 2021 года

Новости спорта:В 2021 году Формула 1 перейдет на новый технический регламент.

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.

Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.

Rolling into life The 2021 #F1 car model was tested in the wind tunnel and discovered some promising findings pic.twitter.com/p3qz8bBAMj — Formula 1 (@F1) August 22, 2019

Первые тесты проходили ещё в январе. Тогда около 60% болида составляли части от машины 2018 года. Вторые тесты состоялись в марте.

Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.