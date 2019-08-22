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Формула-1 представила первые фото машины 2021 года

Формула-1 представила первые фото машины 2021 года
18:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В 2021 году Формула 1 перейдет на новый технический регламент.

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.

Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.

Первые тесты проходили ещё в январе. Тогда около 60% болида составляли части от машины 2018 года. Вторые тесты состоялись в марте.

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Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Машина Формулы-1 2021.
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