Формула-1 представила первые фото машины 2021 года

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.

Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.

Rolling into life

The 2021 #F1 car model was tested in the wind tunnel and discovered some promising findings pic.twitter.com/p3qz8bBAMj

— Formula 1 (@F1) August 22, 2019