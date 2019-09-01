Пилот Феррари посвятил победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику

Новости спорта:Шарль Леклер поделился своими эмоциями после победы на Гран-при Бельгии.

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, на котором он одержал первую победу в карьере.

Монегаск заявил, что не может наслаждаться успехом из-за трагической гибели гонщика Формулы-2 Антуана Юбера.

"С одной стороны, я воплотил в жизнь свою детскую мечту. Но с другой - это были очень тяжелые выходные. Я вырос вместе с Антуаном и хочу посвятить ему свою победу. Я не могу полностью насладиться своим триумфом, но память об этом останется со мной навсегда.

Гонка была очень трудной, мы боролись с шинами ближе к финишу, но все прошло хорошо. В конце Гран-при было трудно, потому что Хэмилтон быстро настигал меня. Но все закончилось так, как я хотел", - приводит слова Леклера BBC.

Напомним, что Леклер в данный момент находится на пятой строчке в общем зачете пилотов Формулы-1.