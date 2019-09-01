Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

Пилот Феррари посвятил победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику

Пилот Феррари посвятил победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику
19:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шарль Леклер поделился своими эмоциями после победы на Гран-при Бельгии.

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, на котором он одержал первую победу в карьере.

Монегаск заявил, что не может наслаждаться успехом из-за трагической гибели гонщика Формулы-2 Антуана Юбера.

"С одной стороны, я воплотил в жизнь свою детскую мечту. Но с другой - это были очень тяжелые выходные. Я вырос вместе с Антуаном и хочу посвятить ему свою победу. Я не могу полностью насладиться своим триумфом, но память об этом останется со мной навсегда.

Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

Гонка была очень трудной, мы боролись с шинами ближе к финишу, но все прошло хорошо. В конце Гран-при было трудно, потому что Хэмилтон быстро настигал меня. Но все закончилось так, как я хотел", - приводит слова Леклера BBC.

Напомним, что Леклер в данный момент находится на пятой строчке в общем зачете пилотов Формулы-1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Ferrari, Мерседес, Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
04 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь