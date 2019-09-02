Скачать
Среда, 04.09.2019
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)
Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)
Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро
Клубы топ-5 лиг потратили на летние трансферы более 5 млрд евро

Смертельная авария в Формуле-2: еще один гонщик остается в реанимации

Смертельная авария в Формуле-2: еще один гонщик остается в реанимации
11:54 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф f1news.ru Фото: Твитер

Новости спорта:Американец Хуан-Мануэль Корреа ночью был прооперирован в госпитале Льежа.

Хуан-Мануэль Корреа – второй участник аварии во время субботней гонки Формулы 2 в Спа, в которой погиб Антуан Юбер, проведёт в реанимации ещё по крайней мере 24 часа.

Утром в понедельник опубликовано заявление по поводу состояния 20-летнего гонщика.

«Хуан-Мануэль находится в стабильном состоянии после длительной операции по восстановлению обеих ног после переломов. Он останется в отделении интенсивной терапии ещё как минимум на 24 часа, чтобы хирургическая бригада могла следить за его состоянием.

Родители находятся у его постели и могут подтвердить, что он полностью осведомлен о событиях, произошедших в Спа в субботу, они поддерживают и утешают сына, который сильно опечален произошедшим.

Хуан-Мануэль соболезнует семье Антуана Юбера и молится за них», - сказано в заявлении.

Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

Члены семьи сообщили, что как только разрешат врачи, они вывезут сына в США для дальнейшего лечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Автоспорт, Формула-2, Хуан-Мануэль Корреа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
02 Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
03 Генри Сехудо: Ломаченко может преклонить колени передо мной
04 Свитолина узнала соперницу по полуфиналу US Open (Фото, Видео)
05 Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь