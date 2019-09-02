Смертельная авария в Формуле-2: еще один гонщик остается в реанимации

Новости спорта:Американец Хуан-Мануэль Корреа ночью был прооперирован в госпитале Льежа.

Хуан-Мануэль Корреа – второй участник аварии во время субботней гонки Формулы 2 в Спа, в которой погиб Антуан Юбер, проведёт в реанимации ещё по крайней мере 24 часа.

Утром в понедельник опубликовано заявление по поводу состояния 20-летнего гонщика.

«Хуан-Мануэль находится в стабильном состоянии после длительной операции по восстановлению обеих ног после переломов. Он останется в отделении интенсивной терапии ещё как минимум на 24 часа, чтобы хирургическая бригада могла следить за его состоянием.

Родители находятся у его постели и могут подтвердить, что он полностью осведомлен о событиях, произошедших в Спа в субботу, они поддерживают и утешают сына, который сильно опечален произошедшим.

Хуан-Мануэль соболезнует семье Антуана Юбера и молится за них», - сказано в заявлении.

Члены семьи сообщили, что как только разрешат врачи, они вывезут сына в США для дальнейшего лечения.