Скачать
Вторник, 03.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года
Месси vs Роналду или Ван Дейк: все номинанты ФИФА
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Гасли о гибели Юбера: В 22-23 года мы не готовы переживать смерть друга

Гасли о гибели Юбера: В 22-23 года мы не готовы переживать смерть друга
07:36 Сегодня Телеграф f1news.ru

Новости спорта:Гасли попросил Леклера выиграть Гран-при Бельгии для погибшего Антуана Юбера.

Пьер Гасли дебютировал в картинге в один год с Антуаном Юбером, скончавшимся от травм, полученных в субботней гонке Формулы 2. Француз признался, что тяжело переживает гибель друга...

Вопрос: Каким стал для вас минувший уик-энд в эмоциональном плане? 

Пьер Гасли: Пожалуй, это самая эмоциональная гонка в моей жизни, ведь в 22-23 года мы не готовы переживать такие моменты – гибель одного из своих лучших друзей.

Я знал Антуана с 7 лет, когда мы оба выступали в картинге. Мы жили в одной комнате, шесть лет вместе снимали квартиру. Мы были одноклассниками: с 13 до 19 лет вместе учились у одного преподавателя в частной школе, организованной федерацией автоспорта.

Смертельная авария в Формуле-2: еще один гонщик остается в реанимации

Я до сих пор в шоке. Не понимаю, как так могло произойти. Это ужасно. Я хочу встретиться с нашими общими друзьями. Никто из нас не может осознать то, что произошло в субботу.

Вопрос: Во время гонки вы отключились от грустных мыслей?

Пьер Гасли: Это необходимо, иначе не сможешь гоняться. Как только надеваешь шлем и отправляешься на трассу, ты переключаешся на гонку, забывая обо всём остальном. Но, конечно, первое, о чем я подумал после финиша – здорово заработать несколько очков в память об Антуане.

Вопрос: Вы видите какой-то знак в том, что Шарль Леклер выиграл эту гонку?

Пьер Гасли: Перед гонкой я сказал Шарлю: «Пожалуйста, выиграй для Антуана», ведь мы втроём одновременно начали карьеру. Антуан выиграл чемпионат Франции в 2005-м. Мы много лет гонялись вместе и отлично знали друг друга.

Несколько лет назад скончался Жюль Бьянки, теперь Антуан – это ужасные новости для французского автоспорта. Это были два удивительных человека. Невозможно привыкнуть к мысли, что их больше нет.

Вопрос: Возвращаясь к гонке: вы очень рано провели пит-стоп. У вас возникли проблемы под конец гонки?

Пьер Гасли: Мне пришлось нелегко. Мы хотели попробовать разные варианты стратегии – перед гонкой сложно судить, какой лучше сработает. Во второй половине гонки мне было сложно сдерживать парней на более свежей резине, но я сделал всё, что мог.

В отличие от Даниила, я использовал предыдущую версию двигателя. Мы знали, что будет сложно бороться, но я показал всё, на что способен, провёл несколько отличных поединков, и в итоге я заработал два важных очка.

Вопрос: Все понимают, что автоспорт опасен. Когда трагедия происходит на ваших глазах, как это влияет на ваше отношение к спорту?

Пьер Гасли: Во время летнего перерыва я разговаривал о безопасности с теми, кто не был профессиональными гонщиками. Они говорили, что Формула 1 стала довольно безопасной – совершенно не такой, как раньше. Я согласился с ними. Об этом не думаешь. За рулём я чувствую себя в безопасности, и мне кажется, что со мной ничего не может случиться. Но эта авария вернула нас к реальности: на скорости в 200, 250, 300 км/ч может произойти что угодно. Автоспорт связан с риском, и мы как гонщики это принимаем. Авария напомнила всем, что спорт действительно опасен. Очень жаль, что это коснулось одного из моих близких друзей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Ф1, Пьер Гасли, Формула-2, Юбер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
02 Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
03 Надаль рассказал, как он готовится к своей свадьбе
04 Спордир Шальке - о переходе Коноплянки в Шахтер
05 Осака уступила Бенчич на US Open 2019 и потеряет звание первой ракетки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь