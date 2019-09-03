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Гибель гонщика Юбера: случившееся может стать тревожным звонком

Гибель гонщика Юбера: случившееся может стать тревожным звонком
13:13 Сегодня Телеграф f1news.ru

Новости спорта:Трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт призвал FIA более серьёзно прислушиваться к мнениям гонщиков, когда они делятся своими тревогами по поводу безопасности.

Гран При Бельгии был омрачён гибелью гонщика Формулы 2 Антуана Юбера, и эти события глубоко потрясли всё автоспортивное сообщество. Сэр Джеки в своё время был одним из самых активных борцов за безопасность гонок и знает, о чём говорит.

«В FIA говорят, что прислушиваются к пилотам, но на самом деле не настолько внимательно, как должны бы, – заявил шотландский ветеран. – Существует Ассоциация гонщиков Формулы 1 (GPDA), но к ней тоже мало прислушиваются. Я вёл работу по повышению безопасности без помощи FIA. Представители федерации не обращаются ни ко мне, ни к гонщикам…

В последние два-три года происшествий было слишком много, поскольку они не сопровождались столь тяжёлыми последствиями, как в минувший уик-энд. Мы видели, как ломались антикрылья, как машины взлетали в воздух. Так было и в воскресенье, когда Макс Ферстаппен столкнулся с Кими Райкконеном.

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Гонщики должны осознать, что должны действовать менее свободно, нельзя позволять себе мыслей о собственной неуязвимости. Нельзя думать, что тебе всегда будет везти. Случившееся может стать своего рода тревожным звонком. Нельзя допускать, чтобы что-то подобное произошло вновь».

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Формула-1, FIA, Джеки Стюарт, Ф1, Формула-2.
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