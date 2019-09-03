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Феррари привезет на Гран-при Италии новый двигатель

Феррари привезет на Гран-при Италии новый двигатель
20:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Глава Феррари Маттиа Бинотто сообщил, что на домашний этап Скудерия привезет обновленную версию мотора.

С 6 по 8 сентября на автодроме в Монце пройдёт очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Глава «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что на домашний этап «Скудерия» привезёт обновлённую версию мотора.

«Настало время домашнего этапа и здорово приехать сюда после победы в Спа. Большое спасибо болельщикам, которые продолжают нас поддерживать в столь сложный сезон. На трассе в Монце очень высокая средняя скорость, кроме того, здесь длинные прямые и тяжёлое торможение, потому мы настраиваем болид на низкую прижимную силу. В этот уик-энд мы планируем представить третью спецификацию мотора.

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В Бельгии мы увидели, что для победы всё должно складываться идеально, потому здесь мы попробуем выступить таким же образом. У нас не будет права на ошибку. Домашняя гонка всегда важна, но в этот раз она даже важнее, так как мы празднуем 90-летие «Феррари»», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Гран При Италии, Скудерия, Новости автоспорта.
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