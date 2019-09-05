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"Ферарри - моя семья": Себастьян Феттель о своей команде

"Ферарри - моя семья": Себастьян Феттель о своей команде
20:11 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Немецкий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель очень рад, что оказался в Ферарри.

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением о текущей атмосфере в команде и перспективах победить на предстоящем Гран-при Италии.

"Очень важно, что мы работаем как одна команда, особенно в области развития болида. В Спа Шарль выступил сильнее меня и я, очевидно, был не слишком этому рад, но я также надеюсь, что в Монце ситуация перевернется.

Но Шарль очень быстр, а учиться новому нужно всегда.

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Могу ли я обещать победу Феррари в Монце? Как немец я не мог давать подобные обещания, но я могу сказать, что счастлив выступать за Феррари.

Я чувствую себя как дома, это моя семья. Продолжится ли это и в будущем? А почему бы нет?» – рассказал Феттель.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ферарри.
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