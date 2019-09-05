"Ферарри - моя семья": Себастьян Феттель о своей команде

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением о текущей атмосфере в команде и перспективах победить на предстоящем Гран-при Италии.
"Очень важно, что мы работаем как одна команда, особенно в области развития болида. В Спа Шарль выступил сильнее меня и я, очевидно, был не слишком этому рад, но я также надеюсь, что в Монце ситуация перевернется.
Но Шарль очень быстр, а учиться новому нужно всегда.
Могу ли я обещать победу Феррари в Монце? Как немец я не мог давать подобные обещания, но я могу сказать, что счастлив выступать за Феррари.
Я чувствую себя как дома, это моя семья. Продолжится ли это и в будущем? А почему бы нет?» – рассказал Феттель.