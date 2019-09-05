Экс-капитан Барселоны стал футболистом клуба УПЛ

Новости спорта:Воспитанник каталонской Барселоны Хуан Мануэль Гарсия Рэй пополнил ряды полтавской Ворсклы.

Полтавская «Ворскла» официально объявила о заключении контракта с испанцем Хуаном Мануэлем Гарсия Рэй.

Футболисту, который сегодня оформил свои отношения с «Ворсклой», 22 года, рост 177 см. Цвета полтавского клуба испанец будет защищать в футболке с номером «3». Срок контракта с исполнителем рассчитан на два года.

Хуан Мануэль - воспитанник каталонской «Барселоны», капитан команды нескольких возрастных групп одного из лучших клубов мира, обладатель Кубка Юношеской Лиги УЕФА сезона 2013-2014. Входит в список ТОП-60 самых талантливых игроков своего возраста в Старом Свете.

Предыдущим клубом звездного новобранца «Ворсклы» был титулованный английский «Ливерпуль», где, левый латераль по амплуа, Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23.