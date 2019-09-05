Скачать
Четверг, 05.09.2019
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
US Open 2019: Бенчич впервые вышла в финал Большего шлема (Видео)
US Open 2019: Бенчич впервые вышла в финал Большего шлема (Видео)

Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы

Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы
15:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы Андрея Ярмоленко выйти в составе национальной команды против сборной Литвы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности к матчу с Литвой (7 сентября) Андрея Ярмоленко, который в субботу забил свой первый гол за «Вест Хэм» после тяжелой травмы:

«Готов ли Ярмоленко играть 90 минут? Думаю, что готов. Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме.

Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября

Ярмоленко или Цыганков? Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень тяжело. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в тяжелое положение. И мне бы хотелось, чтобы всегда так было».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
02 Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
03 Скончался сын двукратного чемпиона мира по футболу
04 "Он не мог дышать": Надаль рассказал, как спас мальчика
05 Вес Ломаченко: определился соперник Джервонты Дэвиса для дебюта в легком весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь