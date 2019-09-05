Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы Андрея Ярмоленко выйти в составе национальной команды против сборной Литвы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности к матчу с Литвой (7 сентября) Андрея Ярмоленко, который в субботу забил свой первый гол за «Вест Хэм» после тяжелой травмы:

«Готов ли Ярмоленко играть 90 минут? Думаю, что готов. Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме.

Ярмоленко или Цыганков? Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень тяжело. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в тяжелое положение. И мне бы хотелось, чтобы всегда так было».