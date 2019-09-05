Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября

Новости спорта:Сегодня возобновляется отборочный цикл футбольного Евро-2020.

Квалификация чемпионата Европы-2020 по футболу после трехмесячной паузы возвращается 5-7 сентября отборочными матчами 5-го тура.

Национальная сборная Украины в субботу, 7 сентября, сыграет в Вильнюсе с командой Литвы. В другом поединке группы В Сербия в Белграде будет принимать действующего обладателя титула Португалию.

Турнирное положение: Украина - 10 очков (после 4-х игр), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3).

Расписание матчей 5-го тура.

5 сентября:

группа J: Армения - Италия, Финляндия - Греция, Босния и Герцеговина - Лихтенштейн;

группа D: Ирландия - Швейцария, Гибралтар - Дания;

группа F: Румыния - Испания, Норвегия - Мальта, Фарерские острова - Швеция;

группа G: Израиль - Северная Македония.

6 сентября:

группа С: Эстония - Беларусь, Германия - Голландия;

группа I: Кипр - Казахстан, Шотландия - Россия, Сан-Марино - Бельгия;

группа G: Словения - Польша, Австрия - Латвия;

группа Е: Уэльс - Азербайджан, Венгрия - Хорватия.

7 сентября:

группа А: Косово - Чехия, Англия - Болгария;

группа В: Литва - Украина, Сербия - Португалия;

группа Н: Исландия - Молдова, Турция - Андорра, Франция - Албания.

По итогам группового этапа квалификации, который завершится 19 ноября, определятся 20 участников финальной стадии Евро-2020 - по две лучших команды во всех десяти группах. Последние четыре путевки получат победители стыковых поединков плей-офф Лиги наций УЕФА.

Матчи финальной стадии чемпионата Европы с 12 июня по 12 июля 2020 примут 12 городов континента: Амстердам (Голландия), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия).