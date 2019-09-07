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Пилот Мерседеса поддержал Ферстаппена за слова о Росберге

Пилот Мерседеса поддержал Ферстаппена за слова о Росберге
22:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский автогонщик Льюис Хэмилтон высказал слова поддержки в адрес Макса Ферстаппена.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поаплодировал Максу Ферстаппену за слова о Нико Росберге. Ферстаппен назвал Росберга «новым Вильнёвым».

Напомним, после аварии Ферстаппена с Кими Райкконеном на старте Гран-при Бельгии Росберг заявил, что словно вернулся к образу прежнего себя и был слишком агрессивен.

В ответ Ферстаппен прокомментировал критику в свой адрес чемпиона мира 2016 года, назвав его новым Жаком Вильнёвым.

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«Мне не слишком интересно, что он говорит на своих каналах. Думаю, он — это новый Жак Вильнёв. Похоже, что сейчас Росберг постоянно хочет делиться спорными мнениями. Возможно, он хочет заработать денег на своём YouTube-канале. Если бы он выступал дольше, то мог бы заработать намного больше!» — рассказал Ферстаппен.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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