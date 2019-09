Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен не справился с управлением своего боллида на первой тренировке к предстоящему Гран-при Италии.

Финский гонщик неудачно вошел в поворот на мокрой трассе и столкнулся с ограждением трассы.

Гран-при Италии состоится завтра, 8 сентября.

Видео инцидента:

Switch it off and start it again, Kimi!



FP1 was tricky!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OhWLzpkElP