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Пилот Феррари Леклер - о победе на Гран-при Италии

Пилот Феррари Леклер - о победе на Гран-при Италии
20:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шарль Леклер поделился своими эмоциями после победы на Гран-при Италии.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Италии, в котором он одержал победу, ставшую для него второй подряд.

«Что за гонка! Я никогда не чувствовал такой усталости. Было непросто, но мне очень хотелось добиться успеха в Монце для команды и болельщиков. Выиграть здесь — это мечта.

Прошла всего неделя после моей первой победы, но с точки зрения эмоций победа в Италии мне нравится больше. Большое всем спасибо, у меня просто нет слов. Я ошибся пару раз, но всё равно финишировал первым.

Пилот Феррари стал победителем Гран-при Италии (Фото)

Я рад, но нужно стараться не допускать таких ошибок. Но соперникам всё равно не удалось заставить меня потерять позицию», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Гран При Италии, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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