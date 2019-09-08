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Пилот Феррари стал победителем Гран-при Италии (Фото)

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Пилот Феррари стал победителем Гран-при Италии (Фото)
18:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер Формула-1

Новости спорта:Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем гонка Гран-при Италии.

На трассе в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота — Боттаса. Однако пилоты «Мерседеса» так и не сумели успешно атаковать представителя «Феррари».

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199

4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515

5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165

6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл

19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл

20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошёл.

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Себастьян Феттель по ходу гонки допустил ошибку, его развернуло, а при возвращении на трассу Феттель чуть не выбил с трассы Лэнса Стролла. Феттеля наказали «стоп-энд-гоу», и в итоге он финишировал только 13-м.

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Российский гонщик Даниил Квят сошёл с трассы из-за отказа двигателя, когда шёл на шестой позиции. Его напарник Пьер Гасли финишировал 11-м.

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Ferrari, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Гран При Италии, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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