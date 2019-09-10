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Шарль Леклер: Выражаю благодарность Феррари, что поверили в меня

Шарль Леклер: Выражаю благодарность Феррари, что поверили в меня
18:22 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Шарль Леклер рассказал, что переживал, когда его позвали в Феррари.

Пилот Феррари Шарль Леклер уверен, что результаты развеяли сомнения о своевременности его приглашения в команду.

"Начало сезона получилось непростым. У меня были ошибки, хотя это не может служить оправданием. Я сильно вырос в этом году. В прошлом сезоне я понимал чувства критиков – я перешел в Феррари после дебютного года в Формуле-1. Безусловно, это ранний трансфер, и я могу лишь выразить свою благодарность Феррари, которая поверила в меня.

Они проанализировали много данных, и это решение не было простым. В конечном счете, я доволен своими результатами. Они показывают, что я был готов лучше, чем думали некоторые", – считает Леклер.

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Монегаск описал свои чувства после финиша Гран-при Италии:

"Не знаю, как сказать, libération? Свобода – да, что-то такое. Мне казалось, что я проехал гораздо больше, чем 53 круга. Как я уже говорил, давление было значительным, и, конечно, после пересечения финишной черты я почувствовал чистое счастье.

 

 

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Формула-1, Ferrari, Мерседес, Макларен, Шарль Леклер.
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