ПСЖ собирается продать Неймара зимой

Новости спорта:Боссы парижского клуба, похоже, устали от звездного бразильца.

Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар, так и не перешедший в другую команду в летнее трансферное окно, может покинуть клуб уже в январе.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период. Функционер устал от слухов и давления на клуб, которое оказывает окружение Неймара.

При этом, по словам источника, главными претендентами на бразильского форварда остаются два испанских гранда –Барселона и мадридский Реал. Ранее сообщалось, что заполучить игрока также хочет Ювентус.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с ПСЖ действует до 30 июня 2022 года.