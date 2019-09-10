Коноплянка, берегись: Ломаченко хочет попробовать свои силы в футболе

Новости спорта:Василий Ломаченко рассказал о том, как он относится к футболу

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, как он относится к футболу.

"Мне очень нравится футбол. На какой позиции я бы хотел сыграть? Думаю, что слева в нападении. Для этой позиции нужна скорость", - заявил Ломаченко в эфире Youtube-канала F2Freestylers.

Напомним, что в июле Ломаченко вместе с Александром Усиком смешали футбол с боксом и придумали новый вид спорта.

А недавно Ломаченко завоевал третий титул в легком весе в поединке против Люка Кэмпбелла.