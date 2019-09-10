Беллью: Усик и Ломаченко должны быть королями в Украине

Новости спорта:Британский боксер считает, что оба спортсмена сделали огромный вклад для своей страны.

Британец Тони Беллью считает Василия Ломаченко и Александра Усика невероятными боксерами.

"Мы знаем, что Ломаченко невероятный боксер, но также и джентльмен. То же самое я могу сказать и об Александре Усике. Они оба – прекрасные парни.

Я был в Украине много лет назад в тренировочном лагере и тренировался с ними в одном зале. Это был где-то 2007-й год. Они отличные боксеры, Украина должна ими гордиться. Ломаченко и Усик должны быть королями в Украине за все то, что они делают для имиджа страны. Я думаю, что они делают для спорта в Украине больше, чем кто-либо другой.

Украинцам хочу сказать, чтобы вы поддерживали этих ребят, ведь ваша поддержка для них столь ценна, и они ее заслуживают", – сказал Беллью.