Скачать
Вторник, 10.09.2019
Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)
Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)
Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)

Беллью: Усик и Ломаченко должны быть королями в Украине

Беллью: Усик и Ломаченко должны быть королями в Украине
08:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Британский боксер считает, что оба спортсмена сделали огромный вклад для своей страны.

Британец Тони Беллью считает Василия Ломаченко и Александра Усика невероятными боксерами.

"Мы знаем, что Ломаченко невероятный боксер, но также и джентльмен. То же самое я могу сказать и об Александре Усике. Они оба – прекрасные парни.

Я был в Украине много лет назад в тренировочном лагере и тренировался с ними в одном зале. Это был где-то 2007-й год. Они отличные боксеры, Украина должна ими гордиться. Ломаченко и Усик должны быть королями в Украине за все то, что они делают для имиджа страны. Я думаю, что они делают для спорта в Украине больше, чем кто-либо другой.

Непобедимый 20-летний американец хочет драться с Ломаченко

Украинцам хочу сказать, чтобы вы поддерживали этих ребят, ведь ваша поддержка для них столь ценна, и они ее заслуживают", – сказал Беллью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Тони Беллью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
03 Новичок Шахтера: Моя мечта сбылась
04 Федор Емельяненко может провести прощальный бой в Японии
05 Боец MMA оценил перспективы боя Нурмагомедов - Фергюсон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь