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Непобедимый 20-летний американец хочет драться с Ломаченко

Непобедимый 20-летний американец хочет драться с Ломаченко
18:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Американский проспект горит желанием побоксировать с Ломаченко.

Американский проспект Дэвин Хэйни (22-0, 14 КО) рассказал о возможном бое против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

20-летний боксер выразил желание в будущем выйти в ринг именно с украинцем, а не с каким-то другим чемпионом в данной весовой категории.

Но для начала Хэйни нужно победить россиянина Заура Абдуллаева (11-0, 7 КО) в бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC. Поединок состоится 13 сентября в Нью-Йорке.

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"Прекрасно отношусь к решению WBC. Если Ломаченко в будущем выиграет все четыре пояса в легком весе и они станут свободными, то меня повысят до статуса чемпиона по этой версии. Но сначала мне нужно провести бой с Абдуллаевым — на кону стоит многое", — заявил Хэйни в интервью Boxing talk.

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"Если одержу победу над Абдуллаевым, то стану обязательным претендентом на бой с Ломаченко. Определенно, мне нужен этот поединок. Предпочту выйти в ринг против Ломаченко, чем против какого-то другого чемпиона.

Очень надеюсь на это. Знаю, что он собирается драться против победителя боя Комми — Лопес, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но все равно рассчитываю на поединок с ним".

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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