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Экс-игрок сборной: Украина демонстрирует вкусный футбол

Экс-игрок сборной: Украина демонстрирует вкусный футбол
15:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-наставнику Олимпика, а ныне эксперту телеканала Футбол нравится игра, которую демонстрирует сборная Украины.

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук признался, что ему понравилась игра сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Литвы (победа 3:0).

"Главное – подготовка к матчу и концентрация. Хорошая организация игры, великолепная структура, высокий игровой уровень каждого игрока. Сборная Литвы – это сборная Украины 10 лет назад.

Сейчас сборная Украины показывает очень вкусный футбол высокого европейского качества, используя средний и короткий пас.

Леоненко рассказал о перспективах Коноплянки в Шахтере

В нашей сборной произошла эволюция. Посмотрите, сколько молодых игроков внедряется в стартовый состав. Если мы вспомним раньше, без Коноплянки или Ярмоленко мы не могли понять наш атакующий потенциал.

А сегодня мы видим, что есть хорошие ребята, которые могут достойно их заменить".

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Сборная Украины, ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Новости футбола.
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