"Попадет ли он в состав?": Леоненко - о перспективах Коноплянки в Шахтере

Новости спорта:Эксперт сомневается, что вингер будет проходить в состав Горняков.

Эксперт программы «Великий Футбол» Виктор Леоненко уверен, что новичок Шахтера Евгений Коноплянка закрепится в команде. По его словам, в новом клубе футболисту сборной Украины не надо будет играть на оборону.

«Посмотрим, как быстро Коноплянка наберет форму. Думаю, у него проблем не будет, потому что он техничный парень. Отбирать в Шахтере не надо – там есть, кому это делать. Ведь у Коноплянки какая проблема была? Он не отбирал.

Потому не заиграл ни в Севилье, ни в Шальке. Надеюсь, как раз Шахтеру подойдет. Но вопрос в том, попадет ли он в состав», — заявил Леоненко в эфире программы.

Напомним, Коноплянка стал игроком Шахтера в последний день работы трансферного окна. Вингер уже успел дебютировать за новую команду в товарищеском матче.

Полузащитник покинул Украину летом 2015 года, когда перешел из Днепра в Севилью. Однако в Испании Коноплянка заиграть так и не сумел и спустя год перебрался в Шальке на правах аренды.

В 2017 году Кобальтовые выкупили у Севильи контракт украинца за 12,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка не проходил в основу Шальке, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за Кобальтовых.