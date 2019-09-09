"Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику

Новости спорта:Тайсон Фьюри высказался о возможном бое против Александра Усика.

Британский линейный чемпион в хевивейте Тайсон Фьюри рассказал, что думает об экс-абсолютном чемпионе мира Александре Усике в крузервейте.

"По правде говоря, я почти не думаю об Александре. Он не сидит в моей голове, это не тот человек, о котором я буду размышлять.

Может быть, я бы побил Усика одной рукой. Я даже разрешу выбрать, какую руку мне связать - левую или правую. Все равно отправлю его в нокаут", - приводит слова британского боксера CBS Sports.

Ранее мы сообщали, что Александр отказался рекламировать алкогольную продукцию по религиозным причинам.