"Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику

Британский линейный чемпион в хевивейте Тайсон Фьюри рассказал, что думает об экс-абсолютном чемпионе мира Александре Усике в крузервейте.
"По правде говоря, я почти не думаю об Александре. Он не сидит в моей голове, это не тот человек, о котором я буду размышлять.
Может быть, я бы побил Усика одной рукой. Я даже разрешу выбрать, какую руку мне связать - левую или правую. Все равно отправлю его в нокаут", - приводит слова британского боксера CBS Sports.
Ранее мы сообщали, что Александр отказался рекламировать алкогольную продукцию по религиозным причинам.