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Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою

Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
20:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко может провести свой следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, когда и с кем может провести свой следующий бой украинский боксер:

«Я хочу, чтобы Ломаченко провел бой в этом году. Я знаю, что за пределами США есть много мест для организации этого поединка. Я надеюсь, что нам удастся найти подходящую локацию и снова устроить бой Ломаченко за границей.

Василий – звезда мирового масштаба. Это значит, что он должен драться в других странах, а не только в США. В свое время так делал Мухаммед Али, который выступал по всему миру.

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Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников».

31 августа в Лондоне Ломаченко решением судей победил Люка Кэмпбелла.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джордж Камбосос.
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