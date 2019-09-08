Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою

Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко может провести свой следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, когда и с кем может провести свой следующий бой украинский боксер:

«Я хочу, чтобы Ломаченко провел бой в этом году. Я знаю, что за пределами США есть много мест для организации этого поединка. Я надеюсь, что нам удастся найти подходящую локацию и снова устроить бой Ломаченко за границей.

Василий – звезда мирового масштаба. Это значит, что он должен драться в других странах, а не только в США. В свое время так делал Мухаммед Али, который выступал по всему миру.

Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников».

31 августа в Лондоне Ломаченко решением судей победил Люка Кэмпбелла.