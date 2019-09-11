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Леклер: Я был готов к Ferrari лучше, чем думали некоторые

Леклер: Я был готов к Ferrari лучше, чем думали некоторые
12:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Шарль Леклер заявил, что его последние результаты в команде развеяли все сомнения о своевременности его приглашения в топ команду Формулы-1.

Пилот Ferrari Шарль Леклер заявил, что его последние результаты в команде развеяли все сомнения о своевременности его приглашения в топ команду Формулы-1. Цитирует гонщика Crash.net.

«Начало сезона получилось непростым. У меня были ошибки, хотя это не может служить оправданием. Я сильно вырос в этом году. В прошлом сезоне я понимал чувства критиков – я перешел в Ferrari после дебютного года в Формуле-1. Безусловно, это ранний трансфер, и я могу лишь выразить свою благодарность Ferrari, которая поверила в меня.

Они проанализировали много данных, и это решение не было простым. В конечном счете, я доволен своими результатами. Они показывают, что я был готов лучше, чем думали некоторые».

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Напомним, ранее Хэмилтон признался, что протаранил бы Леклера, если бы боролся с ним за титул.

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