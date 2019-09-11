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СМИ: Шумахер пришел в сознание

СМИ: Шумахер пришел в сознание
13:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер пришел в себя после вчерашней госпитализации.

9 сентября появилась информация, что семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, тайно перевезли в клинику в Париже.

Неназванный член медицинского персонала клиники заверил представителей издания Le Parisien, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.

"Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — сказал собеседник издания.

Шумахера тайно привезли в больницу для пересаживание стволовых клеток

Также сообщается, что навестить Шумахера приехал президент ФИА Жан Тодт, возглавлявший «Феррари», когда за неё выступал Михаэль.

Шумахер получил тяжёлые травмы головы после падения на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Официальной информации о состоянии его здоровья не поступало.

 

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Автогонки.
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