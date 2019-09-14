Таксист не узнал победителя Гран-при Италии, которого он подвозил после гонки

Новости спорта:Пилот команды Феррари рассказал о забавном эпизоде, который произошел с ним после победы на Гран-при Италии.

Монегаский автогонщик признался, что таксист, увозивший его с автодрома Монце, не узнал его и рассказывал о впечатлениях после минувшей гонки.

Также Леклер поведал о своей поставленной цели, которую он хочет достичь в Формуле-1.

"В воскресенье я уезжал с автодрома на такси. Когда я сел в машину, таксист меня не узнал. Он спросил у меня, видел ли я гонку. Я ответил, что видел и гонка прошла отлично. "А этот парень и правда очень хорош", - сказал он. Мне было очень приятно, но он меня не узнал.

В конце поездки я все же представился и это было очень забавно! Я воплотил в реальность сразу три своих мечты. Я стал пилотом Формулы-1, представляю Феррари и выиграл два Гран-при Теперь передо мной стоит новая задача - стать чемпионом мира", - приводит слова Шарля Леклера Sky Italia.

Отметим, что в данный момент Леклер идет четвертым в личном зачете пилотов Формулы-1, уступая Хэмилтону, Боттасу и Ферстаппену.