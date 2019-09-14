Шевченко рассказал, почему живет в Лондоне последние 13 лет

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины также подчеркнул, что много времени проводит в Украине.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, почему выбрал для жизни Лондон.

Об этом Шевченко сказал в интервью изданию vesti.ua.

"Лондон или Милан? Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу", - сказал Шевченко.

Тренер отметил, что его сын Кристиан занимается футболом в академии лондонского "Челси": "Мой второй сын тренируется в академии "Челси". Это очень хорошая школа, которая воспитала не один десяток игроков отличного уровня".

Шевченко также подчеркнул, что проводит много времени в Киеве: "Я не могу вам сказать точно, сколько дней в году провожу в Украине. Но достаточно, чтобы у меня было обширное понимание того, что касается моей работы. На самом деле я в Киеве довольно часто, у меня здесь есть жилье. Дети и жена регулярно посещают мой родной город".