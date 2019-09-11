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Ассистент Шевченко в сборной: Андрей очень скромный

Ассистент Шевченко в сборной: Андрей очень скромный
11:23 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Андреа Малдера считает, что Шевченко сделал правильно, начав карьеру тренера именно со сборной.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением об Андрее Шевченко.

"Несмотря на свое положение в мировом футболе, Андрей шевченко очень скромный. Он хочет освоить новую роль тренера, ведь, несмотря на то, что он был игроком топ уровня, работа тренера – совсем другая специфика.

Как умный человек он дополняет качества футболиста теми, которые требуются, чтобы стать хорошим тренером. Прямо сейчас он продолжает учиться.

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Работа со сборной помогает, потому что есть больше времени, чем на клубном уровне, меньше матчей, проще справиться с давлением, можно анализировать с более ясной головой.

С другой стороны, если матчи реже, то и обучение проходит медленнее. Но Шевченко молод и правильно сделал, что начал тренерскую карьеру со своей национальной сборной, где он чувствует себя защищенным за счет его достижений в качестве игрока.

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Но все равно, садясь на тренерскую лавку, вы начинаете с нуля, вас судят по результатам. Но я уверен, потому что Шевченко очень талантливый, очень хочет учиться – это важные факторы в развитии тренера», – сказал Мальдера.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Новости футбола, Андреа Малдера.
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