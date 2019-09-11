Ассистент Шевченко в сборной: Андрей очень скромный

Новости спорта:Андреа Малдера считает, что Шевченко сделал правильно, начав карьеру тренера именно со сборной.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением об Андрее Шевченко.

"Несмотря на свое положение в мировом футболе, Андрей шевченко очень скромный. Он хочет освоить новую роль тренера, ведь, несмотря на то, что он был игроком топ уровня, работа тренера – совсем другая специфика.

Как умный человек он дополняет качества футболиста теми, которые требуются, чтобы стать хорошим тренером. Прямо сейчас он продолжает учиться.

Работа со сборной помогает, потому что есть больше времени, чем на клубном уровне, меньше матчей, проще справиться с давлением, можно анализировать с более ясной головой.

С другой стороны, если матчи реже, то и обучение проходит медленнее. Но Шевченко молод и правильно сделал, что начал тренерскую карьеру со своей национальной сборной, где он чувствует себя защищенным за счет его достижений в качестве игрока.

Но все равно, садясь на тренерскую лавку, вы начинаете с нуля, вас судят по результатам. Но я уверен, потому что Шевченко очень талантливый, очень хочет учиться – это важные факторы в развитии тренера», – сказал Мальдера.