"Ощущения не передать": Коноплянка - о матче против сборной Нигерии

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка — о матче против Нигерии.

Сборная Украины уступала в два гола, но сумела сыграть вничью с Нигерией.

"Ощущения, на самом деле, не передать. Как будто я дебютировал, вроде бы те десять или одиннадцать лет вернулись, я выхожу в 19 лет на поле, вижу этих болельщиков, трибуны, поэтому эмоции незабываемые".

"Мурашки пробежали по коже. Конечно, сил было настолько много, что я думал, они не закончатся. Но могу лишь поблагодарить болельщиков, потому что ни в одном другом городе я не слышал такие овации, поэтому было очень приятно и незабываемо".

Евгений Коноплянка считает, что сказалось отсутствие Тараса Степаненко.

"Конечно, не хватало Степаненко. Вы видели, сколько контратак, думаю, он нам помог бы их разрушать. Такой игрок очень важен на поле, но, думаю, в первую очередь мы много теряли легких мячей, поэтому предоставили сопернику много контратак".

"Нужно хорошо проанализировать эту игру и сделать все, чтобы не допускать в дальнейшем такие ошибки", — сказал Евгений Коноплянка в эфире канала Футбол 1