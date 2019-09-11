"Спасибо болельщикам": слова Шевченко после матча против Нигерии

Новости спорта:Тренер сборной признал у своей команды большое количество ошибок в первом тайме.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию после ничьей в товарищеском матче против Нигерии (2:2). По его словам, в первом тайме украинская команда очень много ошибалась, хоть и не изменила своим принципам в контроле мяча.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на матч. Как для товарищеского матча атмосфера была просто фантастической! Что касается самой игры, то в первом тайме мы хоть и часто ошибались, но самое главное, что команда не изменила своим принципам, стремилась контролировать мяч, действовать разносторонне. Не хватило баланса в игре, было много ошибок, обрезок в середине поля», — цитирует Шевченко Dynamo.kiev.ua.

В перерыве тренерский штаб сборной Украины изменил структуры игры, а команда вышла на второй тайм с желанием не только отыграться, но и победить.

«В перерыве мы поговорил с ребятами, попросили их, чтобы они поменьше ошибались, старались действовать аккуратней, убрали небрежность. Кроме того, мы немного изменили структуру игры. При этом команда вернулась на поле с желанием не только отыграться, но и победить.

Я благодарен ребятам как за такую отдачу, так и за тот футбол, который они показали — не было никакого навала, а, напротив, был полный контроль за счет коротких и средних передач, которые после перерыва удавались нам намного лучше. Как следствие, мяч лучше двигался в середине поля, мы стали намного лучше контролировать позиции».

Травма Мораеса не является серьезной — у форварда Шахтера оказалась лишь забита мышца.

«Состояние Жуниора Мораеса? Думаю, у него ничего серьезного. Он просто получил сильный удар, в результате чего у него оказалась забита мыщца, и ему стал тяжело продолжать играть. Думаю, он быстро восстановиться, и сможет принять участие уже в ближайшем матче своего клуба».

«Насколько эта сборная Украины близка к тому идеалу, к которому мы стремимся? Тяжело найти идеал. Считаю, мы двигаемся в правильном направлении. Сегодня встречались разные команды, в составах которых были разные футболист в плане их физических характеристик.

У сборной Нигерии исполнители немного быстрее, и они выступают в совершенно других чемпионатах. Многие играют в Англии. Но для нас это был очень хороший, полезный матч с точки зрения информации, которую мы получили».

Свой следующий матч Украина проведет в отборе к Евро-2020 дома против Литвы 11 октября.