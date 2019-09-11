Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)

Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".
Сине-желтые в экспериментальном составе разошлись миром с одной из лучших сборных Африки.
Лучшие моменты матча
Украина — Нигерия 2:2
Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 — Арибо, 4, Осимхен, 34 (пен.)
Украина: Лунин — Караваев, Бурда, Матвиенко, Соболь — Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67) — Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 36), Ярмоленко (Марлос, 58).
Нигерия: Узохо — Айна, Эконг (Авазьем, 87), Аджай, Коллинз — Арибо, Этебо — Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Ивоби (Эсити, 69), Калу (Саймон, 74) — Осимхен (Майя, 90+2).
Предупреждение: Осимхен.