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Среда, 11.09.2019
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Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)

Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
07:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:В товарищеском матче сборная Украины ушла от поражения в игре против Нигерии.

Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".

Сине-желтые в экспериментальном составе разошлись миром с одной из лучших сборных Африки.

Лучшие моменты матча

Украина — Нигерия 2:2

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 — Арибо, 4, Осимхен, 34 (пен.)

Украина: Лунин — Караваев, Бурда, Матвиенко, Соболь — Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67) — Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 36), Ярмоленко (Марлос, 58).

Нигерия: Узохо — Айна, Эконг (Авазьем, 87), Аджай, Коллинз — Арибо, Этебо — Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Ивоби (Эсити, 69), Калу (Саймон, 74) — Осимхен (Майя, 90+2).

Предупреждение: Осимхен.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Нигерии, Евро-2020, Новости футбола, Днепр Арена.
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