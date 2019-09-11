"Закономерный результат": тренер Нигерии - о матче с Украиной

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На пресс-конференции после товарищеского матча против Украины главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор отметил закономерность ничейного исхода. Наставник Суперорлов признался, что первый тайм был полностью за его командой, но во второй половине игры сильнее выглядели украинцы.

Также Рор заявил, что второй гол сборной Украины вышел «необычным» — Роман Яремчук подыграл себе рукой.

«Отличный матч, в котором обе команды показали хороший футбол. За нами был первый там, мы могли довести счет до 3:0, но нам немного не повезло. С другой стороны, сборная Украины играла дома, поэтому результат поединка закономерный. Во втором тайме соперник выглядел немного лучше нас. Счет это объяснял», — цитирует Рора сайт Dynamo.kiev.ua

«Но второй гол в наши ворота оказался немного необычным: многие в том эпизод увидели игру рукой, даже лайнсмен. Но главный арбитр игру рукой не зафиксировал, и засчитал взятие ворот».

«Не хотел бы в будущем сыграть с Украиной на каком-нибудь турнире. Сборная Украины сейчас находится на 24-м месте рейтинга ФИФА, лидирует в своей отборочной группе Евро-2020 и, скорее всего, выйдет на чемпионат Европы».

Нигерия и Украина расписали результативную ничью (2:2) — Суперорлы выиграли первый тайм с счетом 2:0, но во втором тайме украинцы благодаря голам Александра Зинченко и Романа Яремчука сумели уйти от поражения.