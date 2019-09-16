Шумахер в сознании: медик прокомментировала состояние гонщика

Новости спорта:Медик объяснил, что могут означать слова «Шумахер в сознании».

Юхана Фронен, глава отделения нейрохирургии больницы университета Тампере, рассказала, какие выводы можно сделать из утверждения «Шумахер в сознании». По неподтверждённой информации, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, перевезли в одну из клиник в Париже. Сообщалось, что один из членов персонала заверил, что Михаэль находится в сознании.

«Это не так уж много говорит о способности человека функционировать. Может, он в состоянии перемещаться и заниматься повседневными делами. Но точно так же возможно, что он прикован к постели и зависит от других людей.

Пребывание в сознании может означать, что человек может открывать и закрывать глаза по просьбе другого человека. Где находится Шумахер в этом спектре, абсолютно невозможно сказать, учитывая всю доступную информацию», — приводит слова Фронен GrandPX.news.

Фронен добавила, что нельзя сказать ничего конкретного на основании информации о лечении Шумахера стволовыми клетками.

«Пока лечение стволовыми клетками является экспериментальным методом. Не зная деталей, нельзя делать выводы», — добавила она.