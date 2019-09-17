Гран-при Сингапура оказался под угрозой срыва

Новости спорта:Проведению гонки угрожает загрязнение воздуха.

Проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы.

Причиной этого стали лесные пожары в соседней Индонезии. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг отметки в 100 единиц, что по международной классификации считается "нездоровым". Сообщается, что менее чем за 48 часов до прибытия персонала команд на трассу город пребывает в условиях ограниченной видимости.

Такие пожары в Индонезии происходят регулярно, однако в этом году ситуация усугубилась слишком засушливой погодой. Столь высокий уровень загрязнения воздуха не наблюдался в Сингапуре три последних года. В 2015 году он достигал 300 единиц.

Этап "Формулы-1" в Сингапуре пройдет на трассе "Марина Бей" с 20 по 22 сентября.

Напомним, что накануне гонки стало известно, что легендарный Гран-при на трассе в Монце останется в календаре "Формулы-1". Первый в истории Гран-при Италии состоялся еще в 1950 году и с тех пор проводится ежегодно.