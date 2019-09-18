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Хэмилтон может продолжить карьеру в Формуле-Е

Хэмилтон может продолжить карьеру в Формуле-Е
10:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В скором времени пилот может перейти в Формулу-Е.

Глава "Мерседеса" Тото Вольф признался, что обсуждал с действующим чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном перспективы Формулы-E.

По словам функционера, если недавно созданная серия продолжит набирать популярность, британский пилот может в ней поучаствовать.

"Льюис следит за многими сериями в автоспорте. Мы, конечно, обсуждали с ним Формулу-E. Когда мы оба не могли уснуть в Шанхае, шла трансляция Формулы-Е и мы вместе посмотрели гонку. Мы обменялись некоторыми идеями.

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Льюис — универсальный пилот, который по-настоящему обращает внимание на эту серию. Если её популярность будет расти, он будет открыт для возможности участия в ней. Но пока он всё ещё сосредоточен на Формуле-1", — приводит слова Вольфа GPblog.

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Автоспорт, Тото Вольф, Льюисом Хэмилтон.
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