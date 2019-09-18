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Феттель предложил сократить календарь Формулы-1

Феттель предложил сократить календарь Формулы-1
11:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Себастьян Феттель выразил мнение, что чрезмерное расширение календаря чемпионата создаст непосильную нагрузку на механиков.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немецкий гонщик Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», выразил мнение, что чрезмерное расширение календаря чемпионата создаст непосильную нагрузку на механиков. В 2019 году календарь сезона Ф-1 насчитывает 21 этап, а в 2020-м проведут на один этап больше.

«Нам, пилотам, повезло. Мы просто проведём больше гонок. Но механики будут испытывать сильный стресс. В Ф-1 много чего нужно делать заранее. И сотрудникам команд станет ещё сложнее с этим справляться, чем сейчас.

Мне кажется, Ф-1, проводя больше гонок, получает больше денег, вот и всё. Но я бы вернулся к календарю из 16 этапов. Это то, на чём я рос. Считаю, это хорошее число. За счёт этого гонщики получат больше возможностей заниматься параллельно чем-то другим», — цитирует Феттеля RaceFans.

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Последний раз календарь Формулы-1 состоял из 16 этапов в 2003 году. С тех пор он постепенно расширяется.

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