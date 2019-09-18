Экклстоун назвал идеальный тандем Формулы-1

Новости спорта:Экклстоун хотел бы увидеть Хэмилтона и Ферстаппена в одной команде.

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун объяснил, почему, по его мнению, британский гонщик Льюис Хэмилтон и голландец Макс Ферстаппен составили бы идеальную пару пилотов. Хэмилтон и Ферстаппен связаны контрактами с «Мерседесом» и «Ред Булл» соответственно до 2020 года включительно.

«Это два совершенно разных гонщика. Они по-разному выигрывают гонки. Но выбрать лучшего из них мне сложно. Мы смогли бы сравнить их за рулём одинаковых машин. Мне хотелось бы увидеть это», — приводит слова Экклстоуна Planet F1.

После 14 этапов текущего сезона Хэмилтон, выигравший восемь гонок, лидирует в общем зачёте. На его счету 284 очка. Ферстаппен, одержавший две победы, располагается на третьем месте, отставая от британца на 99 очков.