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Torro Rosso сделали "подарок" Такуме Сато на день рождения

Torro Rosso сделали "подарок" Такуме Сато на день рождения
23:06 Ср, 18 Сентябрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Боссы Torro Rosso в день рождения Такумы Сато передумали с подписанием контракта с японским пилотом.

Японский пилот Такума Сато рассказал о причинах, по которым он не смог подписать контракт с «Торо Россо» в 2009 году.

Как сообщается в статье в японской версии журнала Autosport, в австрийской команде пригласили Сато, однако практически сразу отказали ему, поскольку в «Ред Булл» наложили вето на подписание контракта с японцем.

«Никогда не забуду, это был мой день рождения, 28 января 2009 года. Тост позвонил мне и поздравил, сообщив, что я стал пилотом его команды. Но через пять часов Тост снова позвонил и извинился, сказав, что ему позвонили из Австрии. Я разозлился и швырнул телефон в стену», — рассказал Сато.

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Причиной такого решения концерна стало то, что Такума Сато оказался быстрее Себастьена Буэми, что могло бросить тень на молодёжную программу «Ред Булл». Именно поэтому в итоге в команде предпочли Себастена Бурде, который был медленнее, чем швейцарец Буэми, на которого в команде планировали сделать ставку. Официальной версией такого решения руководства «Ред Булл» стал возраст Сато — в команде якобы хотели видеть более молодого пилота.

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Все по теме:

Формула-1, Red Bull, Торо Россо, Ф1, Такума Сато, Torro Rosso.
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