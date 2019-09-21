Участника ужасной аварии Формулы-2 вывели из комы

Новости спорта:Родственники Хуана Мануэля Корреа опубликовали очередное заявление о его состоянии.

Гонщик Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, ставший одним из участников смертельной аварии в гонке в Спа, был выведен из искусственной комы, сообщили официальные представители пилота.

Корреа больше не требуются аппараты для обеспечения жизнедеятельности, однако ещё несколько дней гонщик будет приходить в себя после пребывания в коме более двух недель. Состояние Корреа теперь оценивается как серьёзное, но не критическое. Он остаётся в отделении интенсивной терапии.

Теперь лечащие врачи ожидают, пока лёгкие Корреа полностью восстановятся, чтобы их состояние позволило провести серьёзную операцию на сильно травмированной правой ноге.

Долгое откладывание операции может привести к необратимым последствиям для конечности.