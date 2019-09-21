Леклер несколько раз чуть не потерял контроль над болидом

Новости спорта:Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Сингапура.

Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, но признался, что ему приходилось рисковать.

По словам Леклера, несколько раз он чуть не потерял контроль над машиной.

"Я очень рад. Последний круг был хороший, но я рисковал и несколько раз чуть не потерял контроль над машиной.

Хочу поблагодарить команду, которая отлично поработала над болидом. Вчера у нас были некоторые проблемы, но сегодня все прошло великолепно", - сказал Леклер.

Напомним, что гонка пройдет в воскресенье, 22 сентября в 15:10.