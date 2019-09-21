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Леклер несколько раз чуть не потерял контроль над болидом

Леклер несколько раз чуть не потерял контроль над болидом
20:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Сингапура.

Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, но признался, что ему приходилось рисковать.

По словам Леклера, несколько раз он чуть не потерял контроль над машиной.

"Я очень рад. Последний круг был хороший, но я рисковал и несколько раз чуть не потерял контроль над машиной.

Хочу поблагодарить команду, которая отлично поработала над болидом. Вчера у нас были некоторые проблемы, но сегодня все прошло великолепно", - сказал Леклер.

Гран-при Сингапура: итоги третьей свободной практики

Напомним, что гонка пройдет в воскресенье, 22 сентября в 15:10.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Шарль Леклер.
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