Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Годовая победа: Феттель завоевал первую победу за 392 дня

Годовая победа: Феттель завоевал первую победу за 392 дня
21:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель на Гран-при Сингапура одержал первую победу за 392 дня.

Предыдущая победа Феттеля датирована 26 августа 2018 года, когда немецкий четырёхкратный чемпион мира выиграл Гран-при Бельгии.

В последний раз Феттель пересекал линию финиша первым на Гран-при Канады 2019 года, однако немецкий пилот был оштрафован за блокировку Хэмилтона прибавкой пяти секунд на финише и остался в итоговом протоколе только вторым.

Феттель выиграл Гран-при Сингапура

Эта победа стала для «Феррари» третьей подряд и третьей в нынешнем сезоне. Шарль Леклер финишировал вторым, что позволило «Феррари» завоевать победный дубль, который стал первым для итальянского коллектива с Гран-при Венгрии 2017 года — за 786 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
02 Усик назвал свой текущий вес (Видео)
03 Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
04 Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)
05 Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь