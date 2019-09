Феттель выиграл Гран-при Сингапура

На трассе Марина Бэй завершилась гонка Гран-при Сингапура.

Победу в ней одержал пилот Феррари Себастьян Феттель, вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер. Третий результат показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Перед единственной серией пит-стопов Леклер лидировал, однако Феттеля позвали на круг раньше, что позволило ему выйти в лидеры.

ТОП-10 Гран-при Сингапура

