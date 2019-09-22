"Я разочарован": Леклер прокомментировал решение отдать победу Феттелю

Новости спорта:Монегасский автогонщик Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сингапура.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1 и тот факт, что Себастьян Феттель отобрал у него победу благодаря решению команды позвать немца на пит-стоп раньше.

«Очевидно, всегда трудно терять победу таким образом, но в конечном счёте команда завоевала дубль. Я рад этому, тем более это первый дубль в сезоне. Мы ехали сюда, надеясь на подиум, а в итоге стали первым и вторым. Всё выглядит намного позитивнее, чем ожидалось, команда проделала отличную работу.

Я разочарован исходом для себя, но стану сильнее. Стратегия была определена ещё вначале, я придерживался плана. Но самое главное, что мы сделали дубль», — заявил Леклер в интервью после финиша.